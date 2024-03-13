Trabzonspor'da rota iki sürpriz isme yöneldi

Bu sezon hedefini kupayı kazanmak ve gelecek sezon için Avrupa bileti almak olarak belirleyen Bordo-Mavililer'de yeni sezonun transfer operasyonu da başladı. Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalar hız kazanırken gündeme Belçika'dan sürpriz bir isim geldi. İskoç ekibi Rangers'ın sol beki Borna Barisic de gündemde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da rota iki sürpriz isme yöneldi
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13 Mart 2024 12:50
Gelecek sezon için transfer planlamasını oluşturan Trabzonspor'da yavaş yavaş gündemdeki isimlerde belli oluyor.

Bir süredir bek arayışlarını sürdüren Fırtına'nın, bu bölge için planı, genç ve potansiyelli isimleri renklerine bağlamaktı. Ancak Fırtına, tecrübeli futbolcuları da kadrosuna katmanın peşinde olacak. İskoç basını ise dün flaş bir habere imza attı. Buna göre Trabzonspor, Glasgow Rangers forması giyen Borna Barisic ile ilgileniyor.

Kararı sezon sonunda

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Hırvat futbolcu, kariyerini başka bir ülkede sürdürme konusuna sıcak bakıyor. 5 yıldır Rangers'ta görev yapan Barisic, sözleşmesini uzatmak istemiyor. Ancak Avrupa'dan Trabzonspor dışında birkaç takımın da devrede olduğu öne sürüldü. Barisic'in sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor.

Kanat için de flaş iddia

Bu sezonu olabildiğince yüksek bir puanla bitirmeye çalışan Trabzonspor, diğer planlarını hazırlamaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Karadeniz ekibinin rotasını Belçika'ya çevirdiği öne sürüldü. Belçika basınında yer alan haberlere göre Fırtına, St.Truiden forması giyen Aboubakary Koita'yı renklerine bağlamak istiyor.

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