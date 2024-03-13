Trabzonspor'da rota iki sürpriz isme yöneldi

Gelecek sezon için transfer planlamasını oluşturan Trabzonspor'da yavaş yavaş gündemdeki isimlerde belli oluyor.
Bir süredir bek arayışlarını sürdüren Fırtına'nın, bu bölge için planı, genç ve potansiyelli isimleri renklerine bağlamaktı. Ancak Fırtına, tecrübeli futbolcuları da kadrosuna katmanın peşinde olacak. İskoç basını ise dün flaş bir habere imza attı. Buna göre Trabzonspor, Glasgow Rangers forması giyen Borna Barisic ile ilgileniyor.
Kararı sezon sonunda
Sezon sonunda kontratı bitecek olan Hırvat futbolcu, kariyerini başka bir ülkede sürdürme konusuna sıcak bakıyor. 5 yıldır Rangers'ta görev yapan Barisic, sözleşmesini uzatmak istemiyor. Ancak Avrupa'dan Trabzonspor dışında birkaç takımın da devrede olduğu öne sürüldü. Barisic'in sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor.
Kanat için de flaş iddia
Bu sezonu olabildiğince yüksek bir puanla bitirmeye çalışan Trabzonspor, diğer planlarını hazırlamaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Karadeniz ekibinin rotasını Belçika'ya çevirdiği öne sürüldü. Belçika basınında yer alan haberlere göre Fırtına, St.Truiden forması giyen Aboubakary Koita'yı renklerine bağlamak istiyor.
Bir süredir bek arayışlarını sürdüren Fırtına'nın, bu bölge için planı, genç ve potansiyelli isimleri renklerine bağlamaktı. Ancak Fırtına, tecrübeli futbolcuları da kadrosuna katmanın peşinde olacak. İskoç basını ise dün flaş bir habere imza attı. Buna göre Trabzonspor, Glasgow Rangers forması giyen Borna Barisic ile ilgileniyor.
Kararı sezon sonunda
Sezon sonunda kontratı bitecek olan Hırvat futbolcu, kariyerini başka bir ülkede sürdürme konusuna sıcak bakıyor. 5 yıldır Rangers'ta görev yapan Barisic, sözleşmesini uzatmak istemiyor. Ancak Avrupa'dan Trabzonspor dışında birkaç takımın da devrede olduğu öne sürüldü. Barisic'in sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor.
Kanat için de flaş iddia
Bu sezonu olabildiğince yüksek bir puanla bitirmeye çalışan Trabzonspor, diğer planlarını hazırlamaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Karadeniz ekibinin rotasını Belçika'ya çevirdiği öne sürüldü. Belçika basınında yer alan haberlere göre Fırtına, St.Truiden forması giyen Aboubakary Koita'yı renklerine bağlamak istiyor.
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