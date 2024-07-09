Trabzonspor'da Nwakaeme fırtınası başladı!

Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme, taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Nwakaeme fırtınası başladı!
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09 Temmuz 2024 12:09
Yeniden Trabzonspor'a transfer olması camiadaki birçok kesim tarafından olumlu karşılanan Anthony Nwakaeme, sezonun başlamasını iple çekiyor.

Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan 35 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda da böylelikle hünerlerini konuşturuyor.

Özellikle kendisiyle birlikte daha önce forma giymeyen oyuncuların sıkı gözetiminde olan Nijeryalı futbolcu, 'sihirbaz' lakabının hakkını veriyor.

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