Trabzonspor'da kaynak aranıyor!

Bordo-Mavililer'de mart ayında seçim yapılacak. Aynı zamanda Fırtına'nın diğer yandan ödemesi gereken borçlar bulunuyor.



Bu doğrultuda yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte 300 milyon TL'lik bir ödeme yapması gerekecek.



Bu miktarın içerisinde geçmişe dönük oyuncu alacakları, bonservis taksitleri gibi kalemlerin olduğu öğrenildi.





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