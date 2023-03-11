Trabzonspor'da kaynak aranıyor!

Seçime gidecek olan Trabzonspor'da 300 milyon TL'lik ödeme için kaynak aranıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kaynak aranıyor!
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11 Mart 2023 12:35
Bordo-Mavililer'de mart ayında seçim yapılacak. Aynı zamanda Fırtına'nın diğer yandan ödemesi gereken borçlar bulunuyor.

Bu doğrultuda yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte 300 milyon TL'lik bir ödeme yapması gerekecek.

Bu miktarın içerisinde geçmişe dönük oyuncu alacakları, bonservis taksitleri gibi kalemlerin olduğu öğrenildi.

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