Trabzonspor'da yapılan olağan genel kurul toplantısında çoğunluk sağlanamadı. Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 30 Kasım-1 Aralık tarihinde iki gün boyunca gerçekleştirilecek.
Bordo-mavili yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada "Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe (bugün) saat 10.00'da "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri- Trabzon" adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9905 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 30-Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00'da "Hayri Gür Spor Salonu-Trabzon" adresinde yapılacaktır" denildi.
Bordo-mavili yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada "Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe (bugün) saat 10.00'da "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri- Trabzon" adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9905 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 30-Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00'da "Hayri Gür Spor Salonu-Trabzon" adresinde yapılacaktır" denildi.