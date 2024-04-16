Trabzonspor'da ilk 10 kabusu

Trabzonspor ligin ikinci yarısında ilginç bir istatistiğe imza attı.
Bordo-mavililer, puan durumuna göre ilk 10 ve ilk 10 dışındaki kalan takımlara karşı farklı bir performans ortaya koydu. Trabzonspor, ilk 10'da yer alan takımları yenemedi.
(7 mağlubiyet 1 beraberlik). Bu periyotta 19 gol yedi, fileleri 7 kez sarstı. Fırtına, ilk 10 dışında kalan takımlarla yaptığı 5 maçta ise puan kaybetmedi. 13 gol attı; 2 gol yedi. Trabzonspor ilk 10'da bulunan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan kazandı.
ÜÇÜNCÜLÜK AVANTAJI
Ligde Beşiktaş ve Çaykur Rize'nin 4 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını kullanmak istiyor. Ligde 52 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı 24 maçlık dönemde 17 haftayı üçüncü sırada kapattı. Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı takımı 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşımıştı.
Bordo-mavililer, puan durumuna göre ilk 10 ve ilk 10 dışındaki kalan takımlara karşı farklı bir performans ortaya koydu. Trabzonspor, ilk 10'da yer alan takımları yenemedi.
(7 mağlubiyet 1 beraberlik). Bu periyotta 19 gol yedi, fileleri 7 kez sarstı. Fırtına, ilk 10 dışında kalan takımlarla yaptığı 5 maçta ise puan kaybetmedi. 13 gol attı; 2 gol yedi. Trabzonspor ilk 10'da bulunan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan kazandı.
ÜÇÜNCÜLÜK AVANTAJI
Ligde Beşiktaş ve Çaykur Rize'nin 4 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını kullanmak istiyor. Ligde 52 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı 24 maçlık dönemde 17 haftayı üçüncü sırada kapattı. Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı takımı 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşımıştı.