Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşırken bordo mavililerde Anastasios Bakasetas ile Hüseyin Türkmen sakatlık geçirdi.



Yunan oyuncu Bakasetas, 27. dakikada sakatlık geçirdi. Kısa sürede bacağına bir bandaj uygulanan Bakasetas sahaya döndükten sonra orta alanda tekrar kendisini yere bıraktı. Daha sonra Bakasetas'ın yerine Siopis oyuna dahil oldu.



28 yaşındaki oyuncu ligde 7 gol ve 3 asistlik performansıyla Beşiktaş karşısına çıkmıştı.



Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ikinci yarı sakatlandı ve 66. dakikada yerini Stefano Denswil'e bıraktı.





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