Trabzonspor'da iki isim sakatlandı

Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas ve defans oyuncusu Hüseyin Türkmen, Beşiktaş maçında sakatlandı ve iki isim oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Trabzonspor'da iki isim sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2021 19:35
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşırken bordo mavililerde Anastasios Bakasetas ile Hüseyin Türkmen sakatlık geçirdi.

Yunan oyuncu Bakasetas, 27. dakikada sakatlık geçirdi. Kısa sürede bacağına bir bandaj uygulanan Bakasetas sahaya döndükten sonra orta alanda tekrar kendisini yere bıraktı. Daha sonra Bakasetas'ın yerine Siopis oyuna dahil oldu.

28 yaşındaki oyuncu ligde 7 gol ve 3 asistlik performansıyla Beşiktaş karşısına çıkmıştı.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ikinci yarı sakatlandı ve 66. dakikada yerini Stefano Denswil'e bıraktı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.