Trabzonspor'da hedef Kenan Karaman!

Trabzonspor, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgileniyor. Kenan Karaman, 2021-2022 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef Kenan Karaman!
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17 Mart 2024 14:53
Transfer için şimdiden çalışmalara başlayan Trabzonspor için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ KENAN

Alman basınında yer alan habere göre, Trabzonspor'un, Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman ile ilgilendiği vurgulandı.

Kenan için ayrıca İtalya'dan Hellas Verona'nın ilgisinin olduğu hatırlatıldı.

BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

30 yaşındaki Kenan Karaman, 2021-2022 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.

SCHALKE PERFORMANSI

Schalke ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden deneyimli oyuncu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. Kenan Karaman, bu sezon 22 maça çıkarken 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

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