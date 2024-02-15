Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi

Dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından Hatayspor'u deviren Trabzonspor'da yeni hedef Şubat ayını üçte üçle kapatmak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi
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15 Şubat 2024 12:45
Hatayspor maçı öncesinde son 5 maçında yalnızca 1 puan alan Trabzonspor yeni hedefini belireleedi.

Atakaş Hatayspor galibiyeti sonrası Fırtına'nın yeni hedefi ise galibiyet serisi yakalamak.

Pendikspor ve Adana Demirspor'u yenip, 27 Şubat'ta Başakşehir ile evindeki Türkiye Kupası çeyrek finaline yüksek motivasyonla çıkmak isteyen Trabzonspor, bu ayı 3'te 3'le kapatmak amacında.

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