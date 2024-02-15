Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi

Hatayspor maçı öncesinde son 5 maçında yalnızca 1 puan alan Trabzonspor yeni hedefini belireleedi.
Atakaş Hatayspor galibiyeti sonrası Fırtına'nın yeni hedefi ise galibiyet serisi yakalamak.
Pendikspor ve Adana Demirspor'u yenip, 27 Şubat'ta Başakşehir ile evindeki Türkiye Kupası çeyrek finaline yüksek motivasyonla çıkmak isteyen Trabzonspor, bu ayı 3'te 3'le kapatmak amacında.
Atakaş Hatayspor galibiyeti sonrası Fırtına'nın yeni hedefi ise galibiyet serisi yakalamak.
Pendikspor ve Adana Demirspor'u yenip, 27 Şubat'ta Başakşehir ile evindeki Türkiye Kupası çeyrek finaline yüksek motivasyonla çıkmak isteyen Trabzonspor, bu ayı 3'te 3'le kapatmak amacında.