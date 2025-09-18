17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Trabzonspor'da hedef 3'te 3!

Yeni bir seri hedefleyen Trabzonspor, milli ara öncesinde Gaziantep FK, Karagümrük ve Kayserispor maçlarından toplam 9 puan çıkarmayı hedefliyor.

18 Eylül 2025 10:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da hedef 3'te 3!
Sezona etkili bir başlangıç yaparak ilk 3 maçını 1-0'lık skorlarla kazanan Trabzonspor, devamında Samsunspor karşısında galibiyeti kaçırmıştı. Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, yeni bir seri için kenetlendi.

Bordo-mavililer, Ekim ayında başlayacak olan milli araya kadar 3 maç oynayacak ve bu karşılaşmaların 2'sini iç sahada oynayacak. Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, ardından Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gidecek. Kayserispor maçı ise Papara Park'ta oynanacak.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, 3'te 3 yapmak için planlarını hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam, 3 maçtan 9 puan çıkartmaları halinde yeniden yarışta iddialı bir konuma geleceklerini düşünüyor.

Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet sonrası birlik olan Trabzonspor'da; özellikle Savic, Onuachu ve Onana gibi tecrübeli yıldızlar gösterdikleri liderlikle öne çıkıyor. 

Samsunspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Wagner Pina, çalışmalara başladı. 22 yaşındaki genç bek, Gaziantep FK mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Pina'nın dönmesi durumunda, Fenerbahçe maçında kırmızı kart göre Okay Yokuşlu'nun yerine Ozan Tufan görev alacak.

Öte yandan ağrıları nedeniyle hafta sonunda kadroda yer almayan Danylo Sikan da dünkü antrenmanda yer aldı. Ukraynalı yıldızın, Gaziantep mücadelesine yetişeceği öğrenildi. 

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
