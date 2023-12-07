Trabzonspor'da gündem Nsame!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da gündem santrfor transferine çevrildi. Bordo-mavililerde buna göre listenin ilk sırasına teknik heyetin raporuna göre Jean-Pierre Nsame yazıldı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gündem Nsame!
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07 Aralık 2023 11:53
Trabzonspor'da forvet bölgesine bir takviye yapılması konusunda teknik ekibin talebi doğrultusunda görüşmeler başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisinin oluşturacağı liste dışında daha önce isimleri belirlenen oyuncuların da gündeme dahil edileceği belirtildi. Bu doğrultuda sezon başında da talip olunan ancak transferi gerçekleşmeyen Jean-Pierre Nsame ismi yeniden gündeme geldi.

Young Boys kulübü ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 30 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı 21 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergiledi. Fırtına, 1.88 boyundaki Kamerunlu yıldız ile ilgilense de başka futbolcular da listede yer alıyor.

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