Trabzonspor'da gözler Banza'da

Trabzonspor'da Simon Banza, Fenerbahçe maçında takımının en önemli gol ayağı olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler Banza'da
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01 Kasım 2024 11:22
Süper Lig'de kritik maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un hücumdaki en büyük güvencesi Simon Banza olacak.

Portekiz'in Braga takımından gelen Demokratik Kongolu santrfor, ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçında görev yapmaya başladı.

Karadeniz ekibinde 6 lig maçında 530 dakika forma giyen futbolcu, ilk 9 haftada 9 golü bulunan bordo-mavili takımda 4 gol ile en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

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