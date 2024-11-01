Trabzonspor'da gözler Banza'da

Süper Lig'de kritik maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un hücumdaki en büyük güvencesi Simon Banza olacak.
Portekiz'in Braga takımından gelen Demokratik Kongolu santrfor, ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçında görev yapmaya başladı.
Karadeniz ekibinde 6 lig maçında 530 dakika forma giyen futbolcu, ilk 9 haftada 9 golü bulunan bordo-mavili takımda 4 gol ile en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.
Portekiz'in Braga takımından gelen Demokratik Kongolu santrfor, ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçında görev yapmaya başladı.
Karadeniz ekibinde 6 lig maçında 530 dakika forma giyen futbolcu, ilk 9 haftada 9 golü bulunan bordo-mavili takımda 4 gol ile en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.