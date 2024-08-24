Trabzonspor'da Gomez'in yeni durağı netleşiyor

Bordo mavili ekiple yolları ayrılan Maxi Gomez'in yeni durağı belli oluyor.



El Gol Digital'in haberine göre Gijon, 28 yaşındaki Uruguaylı yıldızı radarına aldı.



Geçen yılı Cadiz'de kiralık geçiren Gomez'in kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.



Daha önce Celta Vigo ve Valencia'da da oynayan tecrübeli oyuncu, bordo-mavili formayla ise 35 maçta 7 golde kalmıştı.





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