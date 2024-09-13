Trabzonspor'da Gift Orban transferi iptal!

Trabzonspor, Lyon forması giyen Nijeryalı forvet Gift Orban için Lyon ile görüşme yaptı.
Bordo mavili takım, oyuncu ile anlaşsa da Lyon'u ikna edemedi ve transfer durdu.
Lyon'un 12 milyon euro zorunlu opsiyon istemesi sonrası geri çekilen Trabzonspor yönetimi, transferi kapattı.
Trabzonspor, kısa süre içinde sona erecek transfer döneminde 13 yeni ismi kadrosuna dahil etti.
PERFORMANSI
Yıldız futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 17 maçta 7 gol attı.
Bordo mavili takım, oyuncu ile anlaşsa da Lyon'u ikna edemedi ve transfer durdu.
Lyon'un 12 milyon euro zorunlu opsiyon istemesi sonrası geri çekilen Trabzonspor yönetimi, transferi kapattı.
Trabzonspor, kısa süre içinde sona erecek transfer döneminde 13 yeni ismi kadrosuna dahil etti.
PERFORMANSI
Yıldız futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 17 maçta 7 gol attı.