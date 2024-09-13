Trabzonspor'da Gift Orban transferi iptal!

Trabzonspor, Lyon forması giyen Gift Orban transferini bitiremedi. Bordo mavili takımda transfer kapandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Gift Orban transferi iptal!
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13 Eylül 2024 12:14
Son güncelleme 13 Eylül 2024 12:17
Trabzonspor, Lyon forması giyen Nijeryalı forvet Gift Orban için Lyon ile görüşme yaptı.

Bordo mavili takım, oyuncu ile anlaşsa da Lyon'u ikna edemedi ve transfer durdu. 

Lyon'un 12 milyon euro zorunlu opsiyon istemesi sonrası geri çekilen Trabzonspor yönetimi, transferi kapattı.

Trabzonspor, kısa süre içinde sona erecek transfer döneminde 13 yeni ismi kadrosuna dahil etti.

PERFORMANSI

Yıldız futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 17 maçta 7 gol attı. 

 




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