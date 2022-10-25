Trabzonspor'da Gbamin büyülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u ağırladı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Bordo-mavili ekibin İngiltere Premier Lig takımı Everton'dan kiraladığı Jean-Philippe Gbamin, her geçen gün daha da iyi bir performans sergiliyor.



Fildişi Sahilli ön libero, Sivasspor sınavında da sahanın yıldızlarından biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, orta alanda rakiplerine geçit vermezken, aynı zamanda arkadaşlarına fırsatlar oluşturdu.



Hatasıza yakın bir performans sergileyen, 90 dakika sahada kalan 1.86 boyundaki orta saha, 79 puan pas atarken, girdiği 13 ikili mücadelenin 8'ini kazandı.



HÜCUMA DA KATKI YAPIYOR



4 hava topunun 2'sinde geçit vermeyen yıldız, 4 kez top kapıp, 1 kez de şut pası verdi. Sakatlıktan döndükten sonra Monaco, Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında ilk 11'de görev alan Gbamin, 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahadaki performansından çok memnun kaldı. 27 yaşındaki ön libero, özellikle hücuma yaptığı katkıyla da dikkat çekti.



Siopis'ten formayı kapan Fildişili yıldızın, perşembe günü Kızılyıldız deplasmanında 11'de olması bekleniyor.



JEAN-PHILIPPE GBAMIN KİMDİR?



Jean-Philippe Gbamin, 25 Eylül 1995'te Fildişi Sahili'nin San-Pedro kentinde dünyaya geldi. Futbola Fransa'nın Lens takımının altyapısında başlayan Gbamin, 2013'te profesyonel sözleşme imzaladı. 2016 yılında Mainz'e 5 milyon Euro bedelle transfer olan Fildişili orta saha, 2019 yazında ise 25 milyon Euro'ya Everton'ın yolunu tuttu.



Geçtiğimiz devre arası kiralık olarak CSKA Moskova'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, bu yılı kiralık olarak Trabzonspor'da geçirmektedir. Everton'la sözleşmesi 2024 yılında bitecek Gbamin'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...





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