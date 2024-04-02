Trabzonspor'da Emre Akbaba sesleri!

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeme Emre Akbaba geldi. Bordo-mavililer, bu transferde oldukça ısrarcı gözüküyor. İşte son gelişmeler...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Emre Akbaba sesleri!
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02 Nisan 2024 11:53
Gelecek sezon yeniden zirve mücadelesi vermek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, listeye yeni bir isim ekledi.

Bordo-mavililer, Adana Demirspor forması giyen deneyimli futbolcu Emre Akbaba ile ilgileniyor.

Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki futbolcunun kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Bu sezon Adana Demirspor'da 36 maçta süre bulan Emre Akbaba, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

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