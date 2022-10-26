Trabzonspor'da Djaniny müthiş döndü

Sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçını kaçıran Djaniny Semedo, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Yıldız forvet, çift kale maçta attığı 4 golle şov yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Djaniny müthiş döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2022 09:06
Bordo-Mavililer, 1 günlük iznin ardından Kızılyıldız maçının hazırlıklarına tekrar başladı. Sakatlığından kurtulan Djaniny, antrenmanda gösterdiği performansla fark yarattı.

Beşiktaş ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, idmanın son bölümündeki çift kale maç turnuvasında attığı gollerle yıldızlaştı.

Gençler alkış aldı

Djaniny Semedo, fileleri 4 kez havalandırırken, 2 gol de Yusuf Yazıcı attı. Kazanan takımda genç oyunculardan Kerem Şen ve Lahtimi 2'şer asist yaparken, Peres ve Hüseyin de birer gol pası verdi.

Kritik Kızılyıldız deplasmanı öncesi Djaniny'nin müthiş geri dönüşü yüzleri güldürürken, yıldız ismin maça 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ