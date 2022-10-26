Trabzonspor'da Djaniny müthiş döndü

Bordo-Mavililer, 1 günlük iznin ardından Kızılyıldız maçının hazırlıklarına tekrar başladı. Sakatlığından kurtulan Djaniny, antrenmanda gösterdiği performansla fark yarattı.



Beşiktaş ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, idmanın son bölümündeki çift kale maç turnuvasında attığı gollerle yıldızlaştı.



Gençler alkış aldı



Djaniny Semedo, fileleri 4 kez havalandırırken, 2 gol de Yusuf Yazıcı attı. Kazanan takımda genç oyunculardan Kerem Şen ve Lahtimi 2'şer asist yaparken, Peres ve Hüseyin de birer gol pası verdi.



Kritik Kızılyıldız deplasmanı öncesi Djaniny'nin müthiş geri dönüşü yüzleri güldürürken, yıldız ismin maça 11'de başlama ihtimali bulunuyor.





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