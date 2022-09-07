Trabzonspor'da Djaniny kayıplarda!

Geçtiğimiz sezon bordo mavililerin yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Djaniny, bu sezon henüz gol şansı bulamadı. Yıldız futbolcu, şanssızlığını kırmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Djaniny kayıplarda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2022 13:07
Geçtiğimiz sezon Cornelius ve Nwakaeme ile birlikte takımın gol yükünü çeken Djaniny, bu dönem kayıplara karıştı.

Geride kalan yıl 11 gol atan Yeşil Burun Adalı forvet, bu sezon 8 maçta siftah yapamadı.

Başarılı oyuncu Ferencvaros maçında şanssızlığı kırmak ve eski performansına istiyor.

Djaniny Süper Lig'de bu sezon 5 maça çıktı ve gol ve asist katkısı yapamadı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ