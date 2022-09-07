Trabzonspor'da Djaniny kayıplarda!

Geçtiğimiz sezon Cornelius ve Nwakaeme ile birlikte takımın gol yükünü çeken Djaniny, bu dönem kayıplara karıştı.
Geride kalan yıl 11 gol atan Yeşil Burun Adalı forvet, bu sezon 8 maçta siftah yapamadı.
Başarılı oyuncu Ferencvaros maçında şanssızlığı kırmak ve eski performansına istiyor.
Djaniny Süper Lig'de bu sezon 5 maça çıktı ve gol ve asist katkısı yapamadı.
Geride kalan yıl 11 gol atan Yeşil Burun Adalı forvet, bu sezon 8 maçta siftah yapamadı.
Başarılı oyuncu Ferencvaros maçında şanssızlığı kırmak ve eski performansına istiyor.
Djaniny Süper Lig'de bu sezon 5 maça çıktı ve gol ve asist katkısı yapamadı.