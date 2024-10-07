Trabzonspor'da büyük düşüş!

Hatayspor ile deplasmanda yenişemeyen Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 6'sında berabere kaldı.
Bordo-mavililer, kadrosuna kattığı 13 oyuncuyla büyük beklentilere sebep olurken teknik direktör Şenol Güneş, "Bir şekilde galibiyetlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı ancak takımın pozisyonları gole çevirme karnesi pek parlak değil.
LİGDE 16'NCI SIRADA KALDI
7 maçta rakip kalelere yolladığı 138 şutun sadece 7'sini gol yapabilen Karadeniz temsilcisi, yüzde 5.1'lik başarı sağladı. Denis Draguş, Edin Visca ve Enis Bardhi gibi önemli gol ayakları olmasına rağmen şutları kaleye sokmakta zorlanan Trabzonspor'un karnesi, bir senede yüzde 10,5'ten 5,1'e (yüzde 51,4'lik düşüş) geriledi. Trabzonspor, elde ettiği değerle ligde 16. sırada yer alabildi.
Bordo-mavililer, kadrosuna kattığı 13 oyuncuyla büyük beklentilere sebep olurken teknik direktör Şenol Güneş, "Bir şekilde galibiyetlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı ancak takımın pozisyonları gole çevirme karnesi pek parlak değil.
LİGDE 16'NCI SIRADA KALDI
7 maçta rakip kalelere yolladığı 138 şutun sadece 7'sini gol yapabilen Karadeniz temsilcisi, yüzde 5.1'lik başarı sağladı. Denis Draguş, Edin Visca ve Enis Bardhi gibi önemli gol ayakları olmasına rağmen şutları kaleye sokmakta zorlanan Trabzonspor'un karnesi, bir senede yüzde 10,5'ten 5,1'e (yüzde 51,4'lik düşüş) geriledi. Trabzonspor, elde ettiği değerle ligde 16. sırada yer alabildi.