Trabzonspor'da Arif Boşluk sakatlandı

Trabzonspor, Arif Boşluk'un MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Arif Boşluk sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 20:53
 Antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Arif Boşluk'un bacağında kas yaralanması tespit edildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Futbol A takımımızın antrenmanı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Arif Boşluk'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery