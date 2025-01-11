Trabzonspor'da Arif Boşluk sakatlandı

Antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Arif Boşluk'un bacağında kas yaralanması tespit edildi.
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Futbol A takımımızın antrenmanı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Arif Boşluk'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Futbol A takımımızın antrenmanı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Arif Boşluk'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.