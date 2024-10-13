Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den kötü haber!

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı sebebiyle RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den kötü haber!
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13 Ekim 2024 10:34
Hatayspor mücadelesi öncesi sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Anthony Nwakaeme'nin milli arada toparlanması bekleniyordu. Fakat tecrübeli futbolcunun ağrıları geçmiş değil.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
 Yıldız oyuncunun 19 Ekim'deki Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Nwakaeme'nin sonrasında Göztepe ile oynanacak zorlu deplasman mücadelesine yetişip yetişmeyeceği ise net değil.

YERİNE 2 ADAY VAR

Sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği Nwakaeme'de riskli bir durum oluşursa, teknik direktör Şenol Güneş'in tamamen 3 Kasım'daki Fenerbahçe derbisine oyuncusunu saklayacağı öğrenildi. Nwakaeme'nin yokluğunda sol kenarda Orsic veya Draguş ikilisinden birisi görev alacak. Her iki futbolcu da milli takımda. Geri dönüşte idman performanslarına göre karar verilecek.

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