Trabzonspor'da anahtar teslim yıldız: Edin Visca

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Edin Visca heyecanı yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde en dikkat çeken isim olarak bordo-mavililere imza atan Visca, şimdiden klasını gösterdi.



Milli ara öncesinde Galatasaray deplasmanında galibiyeti getiren kritik golü atan tecrübeli futbolcu, önceki gün de Kasımpaşa maçında attığı golle 3 puanı sağladı. Devre arası transfer dönemine damga vuran Visca'nın Trabzonspor'da kısa sürede başarılı olması ve hemen adapte olmasındaki faktörler şöyle sıralanıyor:



- Visca, Türkiye'de 10 yılı aşkın zamandır yaşıyor, forma giyiyor.



- Trabzonspor'u ve Trabzon'u daha önce rakip olarak yaptığı maçlar sayesinde iyi tanıyor.



- Daha önce Başakşehir'de Abdullah Avcı 7 sene birlikte çalıştı. Ayrıca Avcı'nın ekibinde yer alan Orhan Ak ve Egemen Korkmaz ile de daha önce görev yaptı.



- Taraftarlar tarafından çok sevildi ve ilk günden büyük destek gördü. Öte yandan başta Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere tüm camia arkasında durdu.



Şampiyonluk tecrübesi



Edin Visca'nın Trabzonspor için en önemli artılarından biri de daha önce Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluk oluyor. Şampiyonluk tecrübesine sahip olan Visca, özellikle kritik maçlarda nasıl davranılması gerektiğini biliyor ve sorumluluk almaktan çekinmiyor.



6 gol 4 asist



Bordo-mavili takımda üst üste iki maçta attığı golle dikkat çeken Edin Visca, özellikle hem Başakşehir'deki son dönemi hem de Trabzonspor'daki başlangıcıyla dikkat çekiyor. 31 yaşındaki futbolcu Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla son 11 lig maçında 6 gol 4 asistle toplamda 10 gole doğrudan etki yaptı. Aslında bu sezona istediği gibi başlayamayan Visca, önce Emre Belözoğlu şimdi de Abdullah Avcı'nın yönetiminde yeniden kendini buldu.





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