Trabzonspor, 11 Ocak'ta başlayacak transfer tescil döneminde savunma, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.
BÜYÜK HAREKETLİLİK BEKLENİYOR
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte sezonun geri kalan bölümünde Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan bordo-mavililer, diğer taraftan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmayı hedefliyor. Trabzon ekibinde transfer çalışmaları devam ederken, resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte büyük hareketlilik başlayacak.
7 AYRILIK KARARI
Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer sürecini yönetmeyi planlayan yönetim kurulu, ilk planda kadroda bulunan oyunculara gelmesi muhtemel tekliflere öncelik verecek. Filip Benkovic, Joaquin Fernandez, Stryger Larsen, Enis Bardhi, Dimitrios Kourbelis, Taxiarchis Fountas ve Umut Bozok gibi isimlerin yanı sıra diğer isimlere gelecek teklifleri de değerlendirecek olan yönetim ardından da takviyeler yapacak.
TAKAS YÖNTEMİ
Bordo-mavililer, yurt içinde yapacağı transferleri takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili olarak çalışmalarını yürüten bordo-mavililer, bu transferlerde takas ya da kiralama yöntemini ön planda tutacak.
Ligin devre arasında yapılacak nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Karadeniz temsilcisi, geniş çaplı transfer çalışmalarını sezon sonunda yapacak. Kadro kalitesini daha da arttırmayı hedefleyen bordo-mavililer, geçtiğimiz dönemlerdeki kalabalık oyuncu grubunun aksine ihtiyaca yönelik transferler yapmaya büyük bir özen gösterecek.
BÜYÜK HAREKETLİLİK BEKLENİYOR
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte sezonun geri kalan bölümünde Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan bordo-mavililer, diğer taraftan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmayı hedefliyor. Trabzon ekibinde transfer çalışmaları devam ederken, resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte büyük hareketlilik başlayacak.
7 AYRILIK KARARI
Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer sürecini yönetmeyi planlayan yönetim kurulu, ilk planda kadroda bulunan oyunculara gelmesi muhtemel tekliflere öncelik verecek. Filip Benkovic, Joaquin Fernandez, Stryger Larsen, Enis Bardhi, Dimitrios Kourbelis, Taxiarchis Fountas ve Umut Bozok gibi isimlerin yanı sıra diğer isimlere gelecek teklifleri de değerlendirecek olan yönetim ardından da takviyeler yapacak.
TAKAS YÖNTEMİ
Bordo-mavililer, yurt içinde yapacağı transferleri takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili olarak çalışmalarını yürüten bordo-mavililer, bu transferlerde takas ya da kiralama yöntemini ön planda tutacak.
Ligin devre arasında yapılacak nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Karadeniz temsilcisi, geniş çaplı transfer çalışmalarını sezon sonunda yapacak. Kadro kalitesini daha da arttırmayı hedefleyen bordo-mavililer, geçtiğimiz dönemlerdeki kalabalık oyuncu grubunun aksine ihtiyaca yönelik transferler yapmaya büyük bir özen gösterecek.