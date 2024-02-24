Trabzonspor'da 3 eksik var!

Trabzonspor, Süper Lig'de pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 3 eksik var!
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24 Şubat 2024 14:09
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.

Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

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