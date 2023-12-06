Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda çarşamba günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.
Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.
Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez, forma giyemeyecek.
Kupayı 9 kez kazandı
Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Hüseyin, Denswil, Eren Elmalı, Batista, Umut, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Enis Destan
Çorum FK: Hüseyin, Kerem, Ologo, Toure, Erkan, Ferhat, Ozan, Nalepa, Atakan, Eren Aydın, Ahmet.
Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.
Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez, forma giyemeyecek.
Kupayı 9 kez kazandı
Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Hüseyin, Denswil, Eren Elmalı, Batista, Umut, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Enis Destan
Çorum FK: Hüseyin, Kerem, Ologo, Toure, Erkan, Ferhat, Ozan, Nalepa, Atakan, Eren Aydın, Ahmet.
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