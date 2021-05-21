Trabzonspor, Cornelius'tan cevap bekliyor: 'Artık karar ver'

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Danimarkalı golcü Cornelius için hem oyuncunun menajeri hem de Parma kulübüyle son kez görüşecek olan kulüp yetkilileri, "Artık kararınızı vermenizi bekliyoruz" talebinde bulundu.



Trabzonspor'un yetkilendirdiği menajerlerin ikinci kez İtalya'ya gitmesi ve Parma ile masaya oturması bekleniyor.



GERVİNHO İÇİN DE GİDECEKLER



Ancak bu kez yapılacak olan görüşmelerde Gervinho'nun da transferindeki son detayların da sonuçlandırılmaya çalışacağı ve bu konuda yönetim kurulunun kısa süre içerisinde kesin sonuçlar beklediği öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu Gervinho ile anlaştıklarını açıklamıştı.



KOİTA İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ



Trabzonspor daha önce yaptığı transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına vardığı Koita'nın transferini duyurmak için Kasımpaşa kulübüyle olan sözleşmesinin 31 Mayıs tarihinde resmi olarak sonuçlanmasını bekliyor. Fırtına sonrasında transferi duyuracak.



