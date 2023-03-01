Trabzonspor bu kez kararlı; Artem Dovbyk

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 16 puan gerisinde olan, Avrupa'dan da elenen Trabzonspor'da, tek ciddi hedef olarak Türkiye Kupası kaldı.



Teknik patron Abdullah Avcı, Basel maçının ardından "Gelecek sezonun planlaması için çalışıyoruz" derken, gözler izlenecek yol haritasına çevrildi. Trabzonspor'un golcü transferindeki önceliklerinden olan Artem Dovbyk, Dnipro'dan ayrılmaya kararlı. 25 yaşındaki Ukraynalı santrfor, kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.



Ukrayna basınına konuşan yıldız, "Yaz dönemi için de ayrılığı düşünebilirim" demişti.



Dnipro, Dovbyk'e yeni bir sözleşme uzatma teklifi daha yaptı ancak 1.89 boyundaki yıldız bu öneriyi de anında geri çevirdi.



DİRSEK TEMASLARI



Uzun zamandır bu futbolcuyu isteyen Karadeniz devine bir sevindirici haber de Galatasaray'dan geldi. Cimbom da Dovbyk ile ilgileniyordu. Ancak sarı-kırmızılılar son günlerde devreden çıktı.



Dnipro takımında forma giyen Dovbyk sezon başında da gündeme gelmiş ancak çok yüksek bonservis bedeli talep edilmesi nedeniyle geri adım atılmıştı. Trabzonspor bir kez daha nabız yoklamayı planlıyor.



Sezon başında 6 milyon euro'ya kadar çıkan bordo-mavililer, Dnipro ile sıkı bir pazarlık yaparak bu kez işi bitirmeye çalışacak. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın dirsek temaslarına başladığı ve bu kez transferi gerçekleştirmeye kararlı olduğu belirtildi.



AYRILMAK İSTİYOR



Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar kontratı bulunan Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro. Ukraynalı futbolcu takımından ayrılmak istediğini açıkladı ve "Yeni bir meydan okumaya hazırım. Türkiye'den teklif aldım" dedi.





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