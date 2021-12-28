Trabzonspor - Boluspor maçı canlı olarak Tuttur'da

Trabzonspor ile Boluspor Ziraat Türkiye Kupası'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyetine 1,26'lık oran verilirken Boluspor'un galibiyetine 5,80'lik oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 3,95 olurken 2,5 ALT 1,98 ve 2,5 ÜST ise 1,44 olarak açıklandı.
TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Karşılaşmada Karşılıklı gol var oranı 1,67 olarak bültende yer alırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,66'dan bahisseverlere sunuldu.
İLK YARI SONUCU
Maçın ilk yarısını Trabzonspor'un kazanmasına 1,63 ve Maçın ilk yarısını Boluspor'un kazanmasına 5,50'lik oran belirlendi. Maçın ilk yarısının beraberlik oranı ise 2,20 olarak duyuruldu.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyetine 1,26'lık oran verilirken Boluspor'un galibiyetine 5,80'lik oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 3,95 olurken 2,5 ALT 1,98 ve 2,5 ÜST ise 1,44 olarak açıklandı.
TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Karşılaşmada Karşılıklı gol var oranı 1,67 olarak bültende yer alırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,66'dan bahisseverlere sunuldu.
İLK YARI SONUCU
Maçın ilk yarısını Trabzonspor'un kazanmasına 1,63 ve Maçın ilk yarısını Boluspor'un kazanmasına 5,50'lik oran belirlendi. Maçın ilk yarısının beraberlik oranı ise 2,20 olarak duyuruldu.