Trabzonspor - Boluspor maçı canlı olarak Tuttur'da

Trabzonspor ile Boluspor Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Tur mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Boluspor maçı canlı olarak Tuttur'da
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28 Aralık 2021 11:36
Trabzonspor ile Boluspor Ziraat Türkiye Kupası'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyetine 1,26'lık oran verilirken Boluspor'un galibiyetine 5,80'lik oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 3,95 olurken 2,5 ALT 1,98 ve 2,5 ÜST ise 1,44 olarak açıklandı.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Karşılaşmada Karşılıklı gol var oranı 1,67 olarak bültende yer alırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,66'dan bahisseverlere sunuldu.

İLK YARI SONUCU

Maçın ilk yarısını Trabzonspor'un kazanmasına 1,63 ve Maçın ilk yarısını Boluspor'un kazanmasına 5,50'lik oran belirlendi. Maçın ilk yarısının beraberlik oranı ise 2,20 olarak duyuruldu.


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