Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1'lik skorla kaybetti.Trabzonspor, Marek Hamsik ile 12. dakikada öne geçti. Konyaspor bu gole 37. dakikada Alejandro Pozuelo ve 85. dakikada Soner Dikmen ile karşılık verdi.Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Soner Dikmen'e yaptığı faulün ardından VAR incelemesiyle ilk yarının uzatma anlarında kırmızı kart gördü. Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçta Sivasspor karşısında da Stryger Larsen'in atılmasıyla maçı 10 kişi tamamlamıştı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıktığı ikinci maçta da kazanamadı. Trabzonspor, Hırvat hoca yönetimindeki ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olmuştu.Trabzonspor, bu sonuçla birlikte ligde 45 puanda kaldı. Konyaspor, 45 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.12. dakikada konuk ekip öne geçti. Bardhi'nin sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.33. dakikada Moreno'nun pasına hareketlenen Pozuelo'nun sol kanattan sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.36. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan çizgiye inen Moreno'nun ayağının dışıyla gönderdiği topla altıpas üzerinde buluşan Pozuelo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.41. dakikada Trezeguet'in ortasında kale direği önünde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda Sehic, gole izin vermedi.45+4. dakikada Bakasetas'ın Soner Dikmen'e müdahalesinde VAR'ın uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Trabzonsporlu oyuncuya kırmız kart gösterdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.63. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Diouf'un sert şutunda, Bardhi kale çizgisinde topu uzaklaştırdı.74. dakikada Diouf'un ortasında defanstan seken topa bekletmeden vuran Pozuelo'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.82. dakikada Pozuelo'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Diouf'un kafa vuruşunda, defansa çarpan top kornere çıktı.85. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile son buldu.MEDAŞ Konya BüyükşehirCihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Anıl UstaSehic, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 62 Paz), Michalak (Dk. 46 Mahir Emreli), Pozuelo, Moreno, DioufUğurcan Çakır, Siopis, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Bardhi (Dk. 79 Gbamin), Hamsik (Dk. 86 Markovic), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 79 Gomez), Umut Bozok (Dk. 67 Arif Boşluk)Dk. 12 Hamsik (Trabzonspor), Dk. 36 Pozuelo, Dk. 85 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)45+4 Bakasetas (Trabzonspor)Dk. 37 Siopis, Dk. 45+ 3 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 70 Mahir Emreli, Dk. 86 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)