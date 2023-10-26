Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın acı günü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın dayısı, bordo-mavili kulübün eski yöneticisi ve divan kurulu üyesi Turgut Şahinkaya, son yolculuğuna uğurlandı.
Ataköy Ömer Duruk Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, teknik direktör Şenol Güneş, spor, iş ve sanat dünyasından isimler ile Şahinkaya'nın yakınları katıldı.
Turgut Şahinkaya'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ataköy Ömer Duruk Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, teknik direktör Şenol Güneş, spor, iş ve sanat dünyasından isimler ile Şahinkaya'nın yakınları katıldı.
Turgut Şahinkaya'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.