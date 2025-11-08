Trabzonspor - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.



Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER

Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu.Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor karşısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor.Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.



Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 32 gol atarken, bordo-mavililer ise 27 gol kaydetti.



- Trabzon'daki maçlar



İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu.



Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.



Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.



- Sahasında son 3 maçı kazanıyor



Trabzonspor, sahasında Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.



Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-1, 2023-2024 sezonunda 1-0, 2024-2025 sezonunda ise 4-3'lük galibiyetler elde etti.



