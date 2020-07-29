Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.İstanbul Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Saat 21:30'da oynanacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.Alanyaspor cephesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'da ise uzun süredir sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz dışında eksik yok.Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 58. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.Kupada geçen sezon Sivas'ta oynanan finalde Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu.Bordo-mavili takım, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında mutlu sona ulaştı.Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez kupada final oynayacak.Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.Türkiye Kupası'nı, 57 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.Türkiye Kupası'nın 57 yıllık geçmişinde daha önce 22 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor.Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.Beşiktaş da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.