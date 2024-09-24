Trabzonspor'a Şenol Güneş de çare olmadı

Abdullah Avcı sonrasında 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Şenol Güneş, kötü gidişata son veremiyor...
İlk maçında Beşiktaş karşısında çıkan Güneş, uzatmalarla birlikte neredeyse 90 dakika 10 kişi oynadıkları derbiden 1 puan çıkartmasını bilmişti. Erteleme mücadelesinde hafta içinde Kayserispor ile evinde karşılaşan Karadeniz ekibi, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği zor kurtarırken, deneyimli hoca kötü futbol sonrası neşteri vurdu.
Son maçtan farklı olarak Banza, Cham, Nwakaeme ve Ozan Tufan 11'deydi. Mendy ise Abdullah Avcı döneminde olduğu gibi stopere çekildi. Savic sakatlığı nedeniyle yoktu.
Zirveyle fark 13 puan
Şenol hocanın 11'de değişikliklerine rağmen ilk yarıda Trabzonspor yine çok etkisizdi. İkinci devrede başarılı teknik adam üst üste hamleler yaptı ve neredeyse tüm hücumcularını sahaya attı fakat sonuç değişmedi. İlk 5 haftada 5 beraberliği bulunan Fırtına, lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisinde bulunuyor.
İlk maçında Beşiktaş karşısında çıkan Güneş, uzatmalarla birlikte neredeyse 90 dakika 10 kişi oynadıkları derbiden 1 puan çıkartmasını bilmişti. Erteleme mücadelesinde hafta içinde Kayserispor ile evinde karşılaşan Karadeniz ekibi, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği zor kurtarırken, deneyimli hoca kötü futbol sonrası neşteri vurdu.
Son maçtan farklı olarak Banza, Cham, Nwakaeme ve Ozan Tufan 11'deydi. Mendy ise Abdullah Avcı döneminde olduğu gibi stopere çekildi. Savic sakatlığı nedeniyle yoktu.
Zirveyle fark 13 puan
Şenol hocanın 11'de değişikliklerine rağmen ilk yarıda Trabzonspor yine çok etkisizdi. İkinci devrede başarılı teknik adam üst üste hamleler yaptı ve neredeyse tüm hücumcularını sahaya attı fakat sonuç değişmedi. İlk 5 haftada 5 beraberliği bulunan Fırtına, lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisinde bulunuyor.