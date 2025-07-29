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Trabzonspor'a Real Madrid'in oyuncusu önerildi!

Gittiği hiçbir yerde dikiş tutturamayan 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha Jesus Carvalho, Trabzonspor'a önerildi.

calendar 29 Temmuz 2025 13:01
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Real Madrid'in oyuncusu önerildi!
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Orta saha arayan Trabzonspor'a İspanya'dan bir öneri daha geldi. Atletico Madrid'den Saul Niguez'de son dakika şoku yaşayan ardından Thomas Lemar'ın önerildiği bordo mavililere bu kez de Real Madrid'den bir teklif geldi.

İspanyol ekibi, 2020'de 30 milyon avro ödediği ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı Reinier Jesus Carvalho'yu Trabzonspor'a sundu.

Gittiği hiç bir yerde dikiş tutturamayan Brezilyalı 10 numaranın Fatih Tekke'den onay çıkarsa bedava gelmesi gündemde.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Geçen sezon Granada'ya kiralık olarak gönderilen Reinier, Borussia Dortmund, Girona ve Frosinone gibi kulüplerde de kiralık olarak oynadı ancak hiçbir gelişim gösteremedi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası için bile düşünülmeyen oyuncunun mukavelesi 2026'da bitiyor.

Kupası için bile düşünülmeyen oyuncunun mukavelesi 2026'da bitiyor. Real Madrid Kulübü, isteyen olması durumunda oyuncuyu bedava göndermeye sıcak bakıyor. Bordo mavililerin 10 numara konusundaki önceliği ise Al-Quadsiah forması giyen İspanyol oyuncu Cameron Puertas.

PERFORMANSI

Brezilyalı oyuncu Reinier geçen sezon İspanya 2. Ligi'nde 25 maçta 1 gol ve 4 asist ile oynadı. 

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