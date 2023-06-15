Trabzonspor'a Porto'dan sağ bek

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için yeni bir transfer iddiası Portekiz'den geldi.
Record gazetesi, Trabzonspor'un Wilson Manafa transferinde sona gelindiğini yazdı.
Porto ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Wilson Manafa, geçtiğimiz yıl Porto'da 10 maçta süre aldı.
Record gazetesi, Trabzonspor'un Wilson Manafa transferinde sona gelindiğini yazdı.
Porto ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Wilson Manafa, geçtiğimiz yıl Porto'da 10 maçta süre aldı.
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