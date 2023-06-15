Trabzonspor'a Porto'dan sağ bek

Trabzonspor, Porto ile sözleşmesi biten sağ bek Wilson Manafa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a Porto'dan sağ bek
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15 Haziran 2023 10:04
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için yeni bir transfer iddiası Portekiz'den geldi.

Record gazetesi, Trabzonspor'un Wilson Manafa transferinde sona gelindiğini yazdı.

Porto ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Wilson Manafa, geçtiğimiz yıl Porto'da 10 maçta süre aldı.

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