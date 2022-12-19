Trabzonspor'a Ndiaye için dava!

Trabzonspor, Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. Mali açıdan verilen bilgilerde Badou Ndiaye davası dikkat çekti.
Bordo mavililer, Stoke City'den transfer edilen Papa Alioune Ndiaye konusunda FIFA'ya şikâyet edildi.
Şikâyet gerekçesi olarak da 2020 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması sonrasında bonus hakkı elde edilmesi gerekçe olarak gösterildi.
Dava FIFA tarafından kabul edilirken tahkim başvurusu yapıldı.
CAS'tan gelecek kararın beklendiği belirtildi. (Karadeniz Gazetesi)
Bordo mavililer, Stoke City'den transfer edilen Papa Alioune Ndiaye konusunda FIFA'ya şikâyet edildi.
Şikâyet gerekçesi olarak da 2020 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması sonrasında bonus hakkı elde edilmesi gerekçe olarak gösterildi.
Dava FIFA tarafından kabul edilirken tahkim başvurusu yapıldı.
CAS'tan gelecek kararın beklendiği belirtildi. (Karadeniz Gazetesi)
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