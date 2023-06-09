Trabzonspor'a iki isimden kötü haber!

Trabzonsporlu futbolcular Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat edildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a iki isimden kötü haber!
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09 Haziran 2023 21:54
Trabzonsporlu futbolcular Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş'in İstanbul'da ameliyat edildiği duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sol bek oyuncusu Arif Boşluk ve defans oyuncusu Taha Altıkardeş'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, Acıbadem Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Engin Çakmakçı'nın "Arif Boşluk'a nazal valv cerrahisi ve konka RF koterizasyonu (burun eti küçültülmesi) ameliyatları, Taha Altıkardeş'e SMR + Konka koterizasyonu burun ameliyatı yapılmıştır. Ameliyatları başarılı geçmiştir." ifadelerine yer verildi.

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