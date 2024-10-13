Trabzonspor'a Ajax'tan yıldız futbolcu

Sezon başında 13 oyuncu transferi yapan

, yeniden yapılanmaya gitmişti. Fakat Abdullah Avcı yönetiminde kurulan kadro henüz sınıfı geçemedi. Ligde 7 maçta 6 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan Fırtına'da, isimlerin potansiyelinden ziyade kadro mühendisliğinin yanlış oluşu eleştiriliyor. Ara dönemde ise takıma nokta atışı takviyeler planlanıyor. Bu doğrultuda erkenden hazırlıklara başlayan

'da, 4 mevkiye oyuncu bakılıyor. Kanat, kanat forvet, 8 numara ve stoper bölgeleri için şimdiden liste hazırlanıyor. Eğer mevcut oyuncuların performansında değişim olmazsa, Ocak ayında takviye yapılacak.





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Dolayısıyla ara transferde olası bir ayrılıkta, yarım dönem mukavelesi kalacağı için Ajax'ın yüksek bir bedel talep etmesi beklenmiyor. Ajax öncesinde Feyenoord, Watford, AZ Alkmaar, Twente gibi kulüplerde forma giyen Berghuis, geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırmış, 10 da asist yapmıştı. Trabzonspor'da özellikle Kasım ayındaki milli arada transfer konusunun ciddi şekilde masaya yatırılması bekleniyor.



