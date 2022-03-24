Trabzonspor, 18 takıma bedel!

Süper Ligde şampiyonluğunu resmileştirecek günü bekleyen Trabzonspor, 58 golle ligin en fazla gol atan takımı olurken, kalesinde gördüğü 26 golle de en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.



Sezon başında ve devre arasında hücum hattına yaptığı takviyelerle önemli bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibinde Cornelius 12, Nwakaeme 11, Bakasetas ile Djaniny 8'er, Abdulkadir Ömür 7 ve devre arasında takıma katılan Edin Visca 5 gol kaydederek, Süper Lig'de yer alan takımlardan daha çok gol attı.



8 PENALTIDAN SADECE 1'İ KAÇTI



Toplamda 51 gole imza atan 6 isim, Süper Lig'de yer alan 18 takımı geride bıraktı. Karadeniz ekibinin oyuncularını bir tek 55 kez gol sevinci yaşayan Alanyaspor geçti.



Bordo-Mavili takımda ayrıca Hamsik ile Gervinho 2'şer, Dorukhan ile Yusuf Sarı 1'er gol sevinci yaşarken, 1 golü de rakip futbolcu kendi kalesine attı.



Karadeniz ekibi bu gollerden 7'sini penaltıdan kazanırken, beyaz noktaya gittiği toplam 8 penaltıdan sadece 1'ini kullanamadı.





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