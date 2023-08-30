Sezona istediği sonuçlarla başlayamayan Trabzonspor ve Gaziantep FK transferde gaza bastı.



TRABZONSPOR TRANSFERDE İSTEKLİ



Özellikle gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'un Celtic ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Albian Ajeti için hamlede bulunduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerin hızlanacağı öne sürüldü.



GAZİANTEP BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI



İskoç basınında yer alan habere göre; Gaziantep FK, İsviçreli golcü için Celtic'e teklif yaptığı ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi.



500 BİN EURO



İskoç kulübü Celtic'in Ajeti transferinden 500 bin euro'luk kazanç beklediği ifade edildi.



23 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Sturm Graz'da kiralık olarak forma giyen Ajeti 23 karşılaşmada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



