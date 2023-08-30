Trabzon ve Gaziantep'te ortak hedef: Albian Ajeti

Trabzonspor Transfer Haberleri: Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Gaziantep FK, Celtic forması giyen Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzon ve Gaziantep'te ortak hedef: Albian Ajeti
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30 Ağustos 2023 22:39
Sezona istediği sonuçlarla başlayamayan Trabzonspor ve Gaziantep FK transferde gaza bastı. 

TRABZONSPOR TRANSFERDE İSTEKLİ 

Özellikle gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'un Celtic ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Albian Ajeti için hamlede bulunduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerin hızlanacağı öne sürüldü.

GAZİANTEP BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

İskoç basınında yer alan habere göre; Gaziantep FK, İsviçreli golcü için Celtic'e teklif yaptığı ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi. 

500 BİN EURO 

İskoç kulübü Celtic'in Ajeti transferinden 500 bin euro'luk kazanç beklediği ifade edildi. 

23 MAÇA ÇIKTI 

Geçtiğimiz sezon Sturm Graz'da kiralık olarak forma giyen Ajeti 23 karşılaşmada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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