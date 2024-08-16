Trabzon Emniyeti'nden Trabzonspor için açıklama!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor hakkındaki paylaşımların takip edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Trabzonspor kulübümüz, başkanı, hocası ve futbolcuları ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar titizlikle takip edilmekte olup; konusu suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılmaktadır."
"TELEFONUM PAYLAŞILDI"
Trabzonsporlu taraftarlar, Rapid Wien karşılaşmasının ardından özellikle sosyal medyada teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki göstermişti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise telefonunun paylaşıldığını söylemişti. Abdullah Avcı, "Telefonum servis edilmiş vaziyette. Aynı zamanda sosyal medyaya da verildi. Sağ duyulu Trabzonspor taraftarının bunu yapmadığını düşünüyorum. Dün kullandığım ifadeyi tekrar kullanıyorum. Organize bir kötülük. Beş maç oynadık ikisini kazandık, ikisini uluslararası seviyede kaybettik. Lige de beraberlikle başladık. İyi değiliz bunu söylüyorum. Benim ailem ve çocuklarım var. Biz bir oyun oynuyoruz. Burada çok önemli duygular yaşadım. Vazgeçmeden, bu takımın iyi olacağını da biliyoruz ama lütfen rica ediyorum telefonumu rahat bıraksınlar, etrafımı da. Sosyal medyaya telefonumu vermek, twittera bunu atmak... Gerçek Trabzonlu olduğunu düşünmüyorum, bir futbolsever olduğunu da düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Trabzonspor kulübümüz, başkanı, hocası ve futbolcuları ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar titizlikle takip edilmekte olup; konusu suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılmaktadır."
"TELEFONUM PAYLAŞILDI"
Trabzonsporlu taraftarlar, Rapid Wien karşılaşmasının ardından özellikle sosyal medyada teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki göstermişti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise telefonunun paylaşıldığını söylemişti. Abdullah Avcı, "Telefonum servis edilmiş vaziyette. Aynı zamanda sosyal medyaya da verildi. Sağ duyulu Trabzonspor taraftarının bunu yapmadığını düşünüyorum. Dün kullandığım ifadeyi tekrar kullanıyorum. Organize bir kötülük. Beş maç oynadık ikisini kazandık, ikisini uluslararası seviyede kaybettik. Lige de beraberlikle başladık. İyi değiliz bunu söylüyorum. Benim ailem ve çocuklarım var. Biz bir oyun oynuyoruz. Burada çok önemli duygular yaşadım. Vazgeçmeden, bu takımın iyi olacağını da biliyoruz ama lütfen rica ediyorum telefonumu rahat bıraksınlar, etrafımı da. Sosyal medyaya telefonumu vermek, twittera bunu atmak... Gerçek Trabzonlu olduğunu düşünmüyorum, bir futbolsever olduğunu da düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.