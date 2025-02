New York Knicks, Karl-Anthony Towns ve Josh Hart'ın toplamda 70 sayı kaydettiği maçta Indiana Pacers'ı 128-115 mağlup etti.



Towns karşılaşmayı 40 sayı ve 12 ribaundla tamamlarken, Hart 30 sayı ve 10 ribaund ekledi ve New York, Nisan 2023'ten bu yana Indianapolis'te ilk kez kazamayı başardı. Knicks, geçen sezonun Doğu Konferansı yarı final serisindeki rakibine karşı oynadığı üç deplasman maçını da kaybetmişti.



Pacers'ta Pascal Siakam, Indiana için 24 sayı kaydetti. Thomas Bryant, sakatlanan Myles Turner'ın (boyun zorlanması) yerine ilk beş başladı ve 18 sayı ile 9 ribaund üretti. Bennedict Mathurin ise 18 sayıyla oynadı.



New York, bu gece Atlanta Hawks'a karşı oynayacağı maç sonrası All-Star arasına girecek. Pacers ise bu gece Washington Wizards'a karşı oynayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Raptors 106-103 76ers

Pistons 132-92 Bulls

Grizzlies 119-112 Suns