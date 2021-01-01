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Towns: "Timberwolves'un bir kimliği yok..."

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, Timberwolves'un henüz "bir kimliği" olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, Timberwolves'un henüz "bir kimliği" olmadığını söyledi.

Sezona 2-0 ile iyi bir başlangıç yapan Wolves ekibinde, Towns ve D'Angelo Russell nihayet sağlığına kavuşurken, ikinci yılındaki Anthony Edwards da formda gözüküyor.

Towns'ın The Athletic'e yaptığı açıklamaya göre, ekip diğer dış faktörlerden bağımsız olarak bir kimlik oluşturmak durumunda kalacak:

"Doğrusu şu anda bir kimlik oluşturmuş değiliz. Ancak bunun için, insanlar nasıl oynadığımızı anlamasalar bile kendi oyunumuzu oynamak durumundayız ve bu da biraz zaman alacaktır.

Özellikle savunma tarafında fiziksel olmamız gerekiyor. Yani eğer kimliğimizi ve kültürümüzü bu yolda oluşturacaksak, birkaç faul fazladan yapmayı sorun etmememiz gerekiyor."

Wolves önceki sezonu 23-49'luk dereceyle Batı'da 13. sırada tamamlamıştı.


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