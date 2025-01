New York Knicks yıldızı Karl-Anthony Towns'ın baş parmağına kemik çatlağı teşhisi konulduğu bildirildi.



New York Post'tan Peter Botte ve Stefan Bondy'nin haberine göre Towns, sakatlığı 14 Ocak'ta Detroit Pistons'a karşı alınan yenilgi sırasında geçirdi.



Bu aksiliklere rağmen Towns'ın, takım tarafından günlük olarak değerlendirmeye alındığı ve acısına rağmen oynamaya devam etmeyi planladığı belirtildi.



Bu sezon New York için dominant bir güç olan Towns, maç başına 34.7 dakikada ortalama 25.4 sayı, 13.9 ribaund ve 3.3 asist istatistikleri yakaladı.



Kendisinin geçtiğimiz geceki yokluğunda ise Knicks ekibi, Philadelphia 76ers'a karşı 125-119'luk bir galibiyet elde etmeyi başardı.