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Towns: "En büyük hedefim, şampiyonluklar kazanmak"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, kariyerindeki en büyük hedefin birçok şampiyonluk kazanmak olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, kariyerindeki en büyük hedefin birçok şampiyonluk kazanmak olduğunu açıkladı.

Towns kısa süre önce kendi YouTube kanalında, kariyerinin bu noktasında en büyük hedefinin ne olduğu hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuştuğu bir Soru-Cevap videosu hazırladı:

"Şampiyonluklar kazanmak. Oynadığım maçlarda ve sezonlarda tarihi istatistikler ortaya koyma şansım oldu. Ama aslında sadece kazandığınız şampiyonluklarla hatırlanıyorsunuz. Bunun üzerine uğraşmalıyım. Mirasım, kazandığım şampiyonluklar üzerine yapılanacak..."

Towns geride bıraktığımız sezonda oynadığı 50 maçta 24.8 sayı, 10.6 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları tutturmuştu.


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