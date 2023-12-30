Tottenham transferde rotasını İtalya'ya çevirdi: Radu Draguşin

Stoper transferinde Nice forması giyen Jean-Clair Todibo'da istediği sonuca ulaşamayan Tottenham, transferde gözünü Genoa'nın 21 yaşındaki savunma oyuncusu Radu Draguşin'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tottenham transferde rotasını İtalya'ya çevirdi: Radu Draguşin
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30 Aralık 2023 20:23
Stoper arayışlarını sürdüren Tottenham Hotspur'da transfer çalışmaları sürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham Hotspur, stoper transferinde birincil hedef olarak belirlediği ve görüşmelerini sürdürdüğü Nice forması giyen 24 yaşındaki stoper Jean-Clair Todibo'dan olumsuz yanıt aldı.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Nice'in şu an için kilit oyuncularının satışına onay vermediği, bu nedenle de Tottenham'ın teklifinin geri çevrildiği belirtildi.

ROTA İTALYA'YA ÇEVRİLDİ

Bu doğrultuda Tottenham, rotasını İtalya'ya çevirdi. İngiliz devi Genoa forması giyen 21 yaşındaki stoper Radu Draguşin için harekete geçti.

Teknik direktör Ange Postecoglu'nun transfere onay verdiği belirtilirken, kısa süre içinde resmi hamlenin yapılacağı aktarıldı.

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