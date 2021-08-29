Tottenham seriye bağladı: 1-0!

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Tottenham, konuk ettiği Watford'u 1-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Tottenham, bu skorla birlikte ilk 3 maçını da 1-0 kazanmış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham seriye bağladı: 1-0!
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29 Ağustos 2021 17:53
İngiltere Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Tottenham, Watford'u ağırladı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 42. dakikada Son Heung-Min kaydetti.

Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan karantinada odluğu için maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Tottenham, sezona 3'te 3'le başladı ve 9 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Watford ise 3 puanla 12. sırada yer aldı.

Tottenham, bu skorla birlikte ilk 3 maçından da 1-0'lık galibiyetlerle ayrılmış oldu.

Tottenham, Premier Lig'in 4. haftasında Crystal Palace deplasmanına gidecek. Watford ise Wolves'u ağırlayacak.


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