Tottenham seriye bağladı: 1-0!

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Tottenham, Watford'u ağırladı.



Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 42. dakikada Son Heung-Min kaydetti.



Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan karantinada odluğu için maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Tottenham, sezona 3'te 3'le başladı ve 9 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Watford ise 3 puanla 12. sırada yer aldı.



Tottenham, bu skorla birlikte ilk 3 maçından da 1-0'lık galibiyetlerle ayrılmış oldu.



Tottenham, Premier Lig'in 4. haftasında Crystal Palace deplasmanına gidecek. Watford ise Wolves'u ağırlayacak.



