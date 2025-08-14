14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-157'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Tottenham'ın rotası Eberechi Eze

Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham, Eberechi Eze için Crystal Palace kulübüyle resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

calendar 14 Ağustos 2025 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Tottenham, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Frank Thomas önderliğinde yeni sezona UEFA Süper Kupası finalinde Paris Saint-Germain'e penaltılarda kaybederek başlayan Londra ekibi, Crystal Palace'ın yıldızı için harekete geçiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, Eberechi Eze için Crystal Palace ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Eze, Tottenham'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

27 yaşındaki İngiliz oyuncunun 55 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Orta sahada görev yapan Eze'nin Crystal Palace ile 2 yıllık sözleşmesi mevcut.

 


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
