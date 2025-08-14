Tottenham'ın rotası Eberechi Eze

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Tottenham, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Frank Thomas önderliğinde yeni sezona UEFA Süper Kupası finalinde Paris Saint-Germain'e penaltılarda kaybederek başlayan Londra ekibi, Crystal Palace'ın yıldızı için harekete geçiyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, Eberechi Eze için Crystal Palace ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Eze, Tottenham'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

27 yaşındaki İngiliz oyuncunun 55 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.



Orta sahada görev yapan Eze'nin Crystal Palace ile 2 yıllık sözleşmesi mevcut.