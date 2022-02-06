Tottenham, FA Cup'ta hata yapmadı

Tottenham, FA Cup'ta Brighton'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve tur atladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, FA Cup'ta hata yapmadı
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06 Şubat 2022 00:53
Tottenham, FA Cup 4. Tur mücadelesinde Brighton ile karşı karşıya geldi.

Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 66. dakikada Harry Kane ve 24. dakikada Solly March kaydetti. Brighton'ın tek golü ise 63. dakikada Yves Bissouma'dan geldi.

Bu sonucun ardından Tottenham, turu geçen taraf olmayı başardı.

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