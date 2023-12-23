İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Richarlison ve 18. dakikada Heung-Min Son attı. Everton'ın tek golünü 82. dakikada Andre Gomes attı.
Bu sonucun ardından Tottenham, 36 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Everton, 16 puanda kaldı.
Tottenham, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Richarlison ve 18. dakikada Heung-Min Son attı. Everton'ın tek golünü 82. dakikada Andre Gomes attı.
Bu sonucun ardından Tottenham, 36 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Everton, 16 puanda kaldı.
Tottenham, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.
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