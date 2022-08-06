Tottenham'da evinde 4 gollü açılış

Tottenham, Premier Lig'in ilk haftasında Southampton'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tottenham'da evinde 4 gollü açılış
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2022 18:51
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham Hotspur ve Southampton karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 4-1'lik skorla kazandı.

Southampton, 12. dakikada James Ward-Prowse'un golüyle öne geçti. Tottenham, bu gole 21. dakikada Ryan Sessegnon'un golüyle cevap verdi. 31. dakikada Eric Dier Tottenham'ı öne geçirdi.

60. dakikada Muhammed Salisu'nun kendi kalesine attığı gol ve 63. dakikada Dejan Kulusevski golleri maçın skorunu belirledi.

Tottenham, bu galibiyetle birlikte lige 3 puanla başladı. Southampton ise ilk haftayı puansız geçti.

Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Chelsea'ye konuk olacak. Southampton ise Leeds'i ağırlayacak.

Premier Lig'de aynı saatte başlayan diğer maçların skorları şöyle:

Bournemouth 2-0 Aston Villa
Leeds 2-1 Wolves
Newcastle 2-0 Nottingham

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ